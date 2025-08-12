«Трактор» хочет обменять Сафина в «Нефтехимик» на Леонтьева (Metaratings)
«Трактор» может обменяться хоккеистами с «Нефтехимиком».
По информации Metaratings.ru, челябинский клуб намерен обменять нападающего Остапа Сафина в «Нефтехимик» и получить взамен защитника Владислава Леонтьева.
Ранее «Трактор» поместил 26-летнего Сафина в список отказов, откуда его никто не забрал.
В прошлом сезоне форвард сыграл 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) балла. В плей-офф на его счету 2 (2+0) очка в 17 играх.
В сезоне-2024/25 25-летний Леонтьев провел 68 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (3+13) очков.
