«Трактор» может обменяться хоккеистами с «Нефтехимиком».

По информации Metaratings.ru, челябинский клуб намерен обменять нападающего Остапа Сафина в «Нефтехимик» и получить взамен защитника Владислава Леонтьева.

Ранее «Трактор» поместил 26-летнего Сафина в список отказов, откуда его никто не забрал.

В прошлом сезоне форвард сыграл 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) балла. В плей-офф на его счету 2 (2+0) очка в 17 играх.

В сезоне-2024/25 25-летний Леонтьев провел 68 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (3+13) очков.