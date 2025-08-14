«Металлург» разгромил «Ладу»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали крупную победу над тольяттинской «Ладой» в рамках Кубка Минска.

© ХК «Металлург»

Игра в столице Белоруссии завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Павел Тютнев и Игорь Нечаев оформили дубли, по разу отличились Макар Хабаров и Даниил Вовченко.

В следующем матче Кубка Минска «Металлург» сыграет против минского «Динамо» в пятницу. Для тольяттинцев предсезонный сбор в Белоруссии завершился.

