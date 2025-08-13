Исаков высказался об изменениях в тренировках «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в КХЛ. Ранее специалист работал в клубах МХЛ и ВХЛ.

© Чемпионат.com

— Вскоре вас ждёт тренерский дебют в КХЛ. В связи с тем, что вы пришли из ВХЛ, пришлось ли что-то менять в тренировочном процессе?

— Пришлось кое-что в определённый момент менять. Вообще, если взять мою тренерскую работу, то каждый год в тренировочный процесс подготовки команды приходится вносить определённые изменения, потому что хоккей не стоит на месте, меняются тенденции, меняются определённые требования. Поэтому лично я подкорректировал многие вещи, — цитируют Исакова «Нижегородские новости».

Исаков летом 2023 года стал главным тренером молодёжной хоккейной команды «Чайка», которую привёл к бронзовым медалям Молодёжной хоккейной лиги — 2023/2024. Летом 2024 года Исаков возглавил новый клуб ВХЛ «Торпедо-Горький», с которым стал обладателем Кубка Чемпиона России.