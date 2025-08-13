В «Шанхай Дрэгонс» объяснили отмену матчей со СКА

«Шанхай Дрэгонс» принял решение отказаться от проведения товарищеских матчей со СКА из-за желания сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра Москвы.

«Такое решение принял спортивный блок команды, посоветовавшись с тренерским штабом. Решено сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра», — приводит сообщение пресс-службы команды ТАСС.

Кубок мэра пройдёт с 28 по 31 августа в Москве. В турнире примут участие «Шанхай Дрэгонс», «Торпедо», минское «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

Напомним, ранее пресс-служба СКА объявила об отмене двух контрольных матчей с китайским клубом «Шанхай Дрэгонс», запланированных на 20 и 21 августа.