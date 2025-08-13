«Авангард» назвали темной лошадкой предстоящего сезона КХЛ

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал «Авангард» тёмной лошадкой перед новым сезоном.

– Для меня Омск – тёмная лошадка этого лета. Отказаться от связки Ткачёв – Буше – это смело. Но при этом приобретена большая группа новых игроков. Если они сыграют с листа – это одно, если нет – неизбежна ностальгия по Буше и Ткачёву.

– Вам понятны принципы комплектования «Авангарда»?

– Да, было сразу видно, что канадский штаб хочет играть в быстрый, агрессивный хоккей по вертикали, с постоянной доставкой шайбы на пятачок. Те нападающие, которые затягивали игру, но при этом делали её глубже и эффектнее, ушли на трансферы. Плей-офф показал, что «Авангард» начал нащупывать новый стиль, победа в серии с «Локомотивом» была близка. Но каких-то деталей не хватило.

Пока со стороны руководства полное доверие тренерскому штабу, всё замыкается на нём. В таких условиях тренерская работа становится более эффективной. Другое дело – что будет с Омском и с настроениями в руководстве, когда уйдёт эффект новизны, — цитирует Светлова Russia-Hockey.