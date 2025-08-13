СКА объявил об отмене предсезонных игр с «Шанхаем». Армейцы заявили, что причины не зависят от их клуба

Sports.ru

Предсезонные матчи СКА с «Шанхаем» отменены.

Предсезонные матчи СКА с «Шанхаем» отменены
© Sports.ru

Об этом армейский клуб сообщил в соцсетях. Игры должны были состояться 20 и 21 августа.

СКА отмечает, что отмена произошла по независящим от клуба причинам.

Позднее «Шанхай» прокомментировал ситуацию.

«Такое решение принял спортивный блок команды, посоветовавшись с тренерским штабом. Решено сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра», – говорится в сообщении.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости