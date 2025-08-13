СКА объявил об отмене предсезонных игр с «Шанхаем». Армейцы заявили, что причины не зависят от их клуба
Предсезонные матчи СКА с «Шанхаем» отменены.
Об этом армейский клуб сообщил в соцсетях. Игры должны были состояться 20 и 21 августа.
СКА отмечает, что отмена произошла по независящим от клуба причинам.
Позднее «Шанхай» прокомментировал ситуацию.
«Такое решение принял спортивный блок команды, посоветовавшись с тренерским штабом. Решено сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра», – говорится в сообщении.
Гендиректор «Шанхая» о Галлане: «Постараемся вернуться в Китай на следующий сезон, надо показывать результат. Жерар стал единственным кандидатом, подходящим под наши критерии»
Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»
Дмитрий Губерниев: «Моя форма позволяет играть в Кубке России, но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов»
Гендиректор «Шанхая» о Галлане: «Постараемся вернуться в Китай на следующий сезон, надо показывать результат. Жерар стал единственным кандидатом, подходящим под наши критерии»
Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»
Дмитрий Губерниев: «Моя форма позволяет играть в Кубке России, но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов»