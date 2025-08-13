Предсезонные матчи СКА с «Шанхаем» отменены.

Об этом армейский клуб сообщил в соцсетях. Игры должны были состояться 20 и 21 августа.

СКА отмечает, что отмена произошла по независящим от клуба причинам.

Позднее «Шанхай» прокомментировал ситуацию.