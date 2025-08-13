Плющев прокомментировал назначение американца в «Шанхай Дрэгонс»

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение рулевым «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана.

«Именитый специалист – не панацея, чтобы выйти из того положения, в котором находится команда. Вообще такое ощущение, что клуб появился из ниоткуда и в никуда пойдет», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Галлан работал в трех клубах НХЛ: «Коламбус Блю Джекетс», «Вегас Голден Найтс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», откуда ушел в 2023 году. В сезоне-2017/18 вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли.

Плющев работал со сборной России с 2002 по 2003 год. Последним местом работы специалиста стала национальная команда Казахстана, где он работал с 2013 по 2014 год.

«Шанхай» – ребрендинг «Куньлунь Ред Стар», выступающего в КХЛ с 2016 года.