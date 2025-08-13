Экс-игрок сборной России высказался об американце Галлане в «Шанхае»

Евгений Артюхин считает успехом для КХЛ назначение Жерара Галлана в «Шанхай».

Сегодня стало известно, что бывший тренер команд НХЛ и сборной Канады возглавил китайский клуб.

– Подписание Галлана – шаг вперед для КХЛ. Здорово, что тренер такого уровня приехал в одну из команд лиги. Идет популяризация хоккея и нашего чемпионата.

– Как считаете, «СКА-Арена» будет заполняться благодаря Галлану?

– Поживем – увидим. Все зависит от команды. С первого раза аншлаг будет тяжело собрать. Но со временем, если команда начнет побеждать, у болельщиков появится симпатия, и они придут на хороший хоккей. Но все будет зависеть от игры и результатов.

– Вы не удивитесь полным трибунам «СКА-Арены» в ближайшем сезоне?

– Нет, со временем это вполне возможно. Здесь важно исходить из возможностей. Если у команды будет хороший бюджет и сильные игроки, то это вполне реально.

– Могут ли «Шанхайские Драконы» в этом сезоне обогнать СКА по популярности?

– Нет, это что‑то нереальное. СКА – бренд, они давно себя зарекомендовали. Так что бодаться с армейцами будет тяжело, – сказал бывший игрок клубов НХЛ и сборной России Евгений Артюхин.