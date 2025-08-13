Каменский поделился мнением о межсезонье в КХЛ

Вице‑президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил «Матч ТВ», что его не удивило ни одно из событий, произошедших в межсезонье, а все споры вокруг регламента лиги можно объяснить желанием игроков и их агентов заработать больше денег.

© КХЛ

В это межсезонье состав КХЛ из‑за финансовых проблем покинул «Витязь», «Авангард» по инициативе клуба расторг пятилетнее соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым, «Салават Юлаев» по обоюдному соглашению расторг контракт с лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов КХЛ Джошуа Ливо, а хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд призвал лигу запретить клубам расторгать или переподписывать с игроками контракты до их окончания.

— Много обсуждаемых событий произошло в это межсезонье. Как считаете, стоит после этого вносить изменения в регламент?

— Мы всегда что‑то вносим в регламент, что‑то обсуждаем. Но главное, чтобы все конфликты были улажены мирным путем и в пределах регламента. Споры идут каждый год. Это бизнес. Игроки хотят себя дороже продать и играть в лучшей команде.

— То есть вас ничего из происходящего в это межсезонье не удивило?

— Абсолютно. Это бизнес, от него никуда не денешься, — сказал Каменский «Матч ТВ».

