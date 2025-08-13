Каменский поделился мнением о межсезонье в КХЛ

Каменский о межсезонье в КХЛ: «Меня ничего не удивило, споры идут каждый год. От бизнеса никуда не деться»
Вице‑президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил «Матч ТВ», что его не удивило ни одно из событий, произошедших в межсезонье, а все споры вокруг регламента лиги можно объяснить желанием игроков и их агентов заработать больше денег.
В это межсезонье состав КХЛ из‑за финансовых проблем покинул «Витязь», «Авангард» по инициативе клуба расторг пятилетнее соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым, «Салават Юлаев» по обоюдному соглашению расторг контракт с лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов КХЛ Джошуа Ливо, а хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд призвал лигу запретить клубам расторгать или переподписывать с игроками контракты до их окончания.
— Много обсуждаемых событий произошло в это межсезонье. Как считаете, стоит после этого вносить изменения в регламент?
— Мы всегда что‑то вносим в регламент, что‑то обсуждаем. Но главное, чтобы все конфликты были улажены мирным путем и в пределах регламента. Споры идут каждый год. Это бизнес. Игроки хотят себя дороже продать и играть в лучшей команде.
— То есть вас ничего из происходящего в это межсезонье не удивило?
— Абсолютно. Это бизнес, от него никуда не денешься, — сказал Каменский «Матч ТВ».
Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
