СКА хочет подписать контракт c экс-нападающим «Флориды»

СКА хочет подписать Локвуда. У форварда 26 матчей за «Флориду» в сезоне-2023/24 (Артур Хайруллин)
СКА хочет подписать контракт с Уиллом Локвудом.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
По ходу карьеры нападающий играл за «Ванкувер» и «Флориду». На его счету 2 (0+2) очка за 54 матча в НХЛ, включая 26 игр за «Пантерс» в чемпионском сезоне-2023/24.
В минувшем сезоне Локвуд выступал за «Шарлотт» в АХЛ и набрал 28 (15+13) очков за 70 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 14».
Сейчас 27-летний форвард является неограниченно свободным агентом.
