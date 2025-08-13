СКА хочет подписать контракт c экс-нападающим «Флориды»

СКА хочет подписать контракт с Уиллом Локвудом.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По ходу карьеры нападающий играл за «Ванкувер» и «Флориду». На его счету 2 (0+2) очка за 54 матча в НХЛ, включая 26 игр за «Пантерс» в чемпионском сезоне-2023/24.

В минувшем сезоне Локвуд выступал за «Шарлотт» в АХЛ и набрал 28 (15+13) очков за 70 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 14».

Сейчас 27-летний форвард является неограниченно свободным агентом.