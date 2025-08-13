Экс-игрок сборной России: «Салават» неправильно поступил с Ливо

Артюхин об уходе Ливо: «Салават» неправильно поступил, так нельзя. Для имиджа КХЛ хорошо, что все решилось спокойно»
Евгений Артюхин считает, что «Салават» неправильно поступил с Джошем Ливо.
Сегодня уфимский клуб объявил о расторжении контракта с MVP минувшего Фонбет чемпионата КХЛ по обоюдному согласию сторон.
«Для имиджа лиги хорошо, что так спокойно все решилось. Без инцидентов и скандалов. Конечно, нужно еще разобраться с тем, что произошло. Но если все действительно случилось, так, как об этом говорят, Уфа неправильно поступила по отношению к игроку, подписав контракт, а потом пытаясь его расторгнуть, ссылаясь на опоздание Ливо. Нужно разбираться в этой ситуации. Не хочу раньше времени говорить громких слов. Но так с игроками поступать нельзя. Хорошо, что ситуация решилась», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
