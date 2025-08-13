Генменеджер «Миннесоты» рассказал о переговорах с Капризовым

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о переговорах с форвардом Кириллом Капризовым про новый контракт.

«Я не люблю выносить на публику информацию о переговорах, но никаких реальных новостей нет. Переговоры идут довольно стабильно, и я ими доволен. Сообщения о том, что соглашение с Марко Росси не может быть подписано, пока не подпишет контракт Капризов, являются ложными. Эти никак не связано. Когда мы найдём решение по одному из хоккеистов, мы подпишем соглашение», — цитирует Герина RG.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего Капризова с «Миннесотой» с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.