Пулккинен извинился за решение остаться в России после начала СВО

Бывший нападающий клубов КХЛ Теэму Пулккинен извинился за своё решение остаться играть в России после начала спецоперации на Украине.

© Чемпионат.com

«Я хочу извиниться за свой выбор. Я беру на себя всю ответственность, остаться играть в КХЛ было моим собственным решением, и я сожалею о своём выборе. Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали. Я подписал новый контракт после того, как получил заслуженную взбучку в СМИ. В тот момент я чувствовал, что всё будет по-старому», — приводит слова Пулккинена Iltalehti.

В КХЛ Теэму поиграл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».