«Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026. Главным тренером является Жерар Галлан. Ассистентом главного тренера стал канадский специалист Майк Келли. Также помощниками являются Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев.

Тренерский штаб «Шанхай Дрэгонс»

Жерар Галлан – главный тренер.

Майк Келли – тренер.

Дэвид Немировски – тренер.

Виктор Игнатьев – тренер.

Владимир Куликов – тренер по работе с вратарями.

Крэйг Слоунвайт – тренер по физической подготовке.

Николай Пронин – ассистент тренера по физической подготовке.

Михаил Быков – видеотренер.

Павел Смирнов – видеоаналитик.

Герман Малашенко – ассистент видеотренера.