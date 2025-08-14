Стало известно, сколько «Барыс» заплатит экс-вратарю «Эдмонтона»

«Барыс» заплатит 30 млн рублей экс-вратарю «Эдмонтона» Родригу за год (Михаил Зислис)
Оливье Родриг заработает 30 млн рублей за год в «Барысе».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Сегодня казахстанский клуб объявил о заключении контракта с канадским вратарем на один сезон.
В прошедшем сезоне на счету Родрига 2 матча в НХЛ за «Эдмонтон» и два поражения при 86,2% отбитых бросков и коэффициенте надежности 3,10.
В регулярке АХЛ 25-летний голкипер провел 41 матч в составе «Бейкерсфилда». В его активе 19 побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,12.
«Ойлерс» не продлили соглашение с Родригом в это межсезонье.
«Барыс» заплатит 30 млн рублей экс-вратарю «Эдмонтона» Родригу за год (Михаил Зислис)
Галлан, Немировски, Келли, Игнатьев вошли в тренерский штаб «Шанхая»: «У нас хороший баланс иностранных и российских специалистов»
Акинфеев о современных вратарях: «Ощущал себя старым Терминатором. Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, делают передачи, а я хожу, по старинке перезаряжаю оружие»
«Барыс» заплатит 30 млн рублей экс-вратарю «Эдмонтона» Родригу за год (Михаил Зислис)
Галлан, Немировски, Келли, Игнатьев вошли в тренерский штаб «Шанхая»: «У нас хороший баланс иностранных и российских специалистов»
Акинфеев о современных вратарях: «Ощущал себя старым Терминатором. Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, делают передачи, а я хожу, по старинке перезаряжаю оружие»