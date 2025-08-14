Губерниев назвал финского хоккеиста лицемером

«Очистили, как пса Шарика, а теперь что‑то рассказываешь». Губерниев — о словах финна Пулккинена про игру в КХЛ
Финский хоккеист Теему Пулккинен показал себя лицемером, сказав о том, что сожалеет о своем решении остаться играть в КХЛ после начала СВО, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.
Ранее Пулккинен принес извинения за свое решение остаться играть в России. В 2024 году финн покинул клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Ранее он выступал в лиге за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и минское «Динамо». В данный момент хоккеист является игроком финского «Киекко‑Вантаа».
— Вот зачем мы это всё обсуждаем? Он, как и положено лицемеру, сказал об этом, получив у нас все деньги. Но если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, еще куда‑нибудь, верни в Россию или в детские финские дома, я не знаю… То есть, ты эти деньги прожираешь, ты был без работы, тебе позвали, отмыли, «очистили от очисток», как пса Шарика, а теперь ты что‑то рассказываешь. Ну это лицемерие, к которому мы привыкли. Нормальное скандинавское лицемерие, поэтому всё в порядке. Это не новость. Была бы новость, если бы он нас поблагодарил. Поэтому всё нормально — живет на наши бабки и в колодец плюет. Всё хорошо, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Футболист «Краснодара» Сантос: «Мы можем завоевать титул. У нас есть Кордоба, Сперцян, любой мечтает играть с такими футболистами»
«Спасибо за приглашение сыграть в матче Александра Медведева. Это отличная идея» — Жирков
Губерниев: «Жду триумфального увольнения Станковича после «Зенита». Оптимальный тренер для «Спартака» — Талалаев или Шалимов»
Футболист «Краснодара» Сантос: «Мы можем завоевать титул. У нас есть Кордоба, Сперцян, любой мечтает играть с такими футболистами»
«Спасибо за приглашение сыграть в матче Александра Медведева. Это отличная идея» — Жирков
Губерниев: «Жду триумфального увольнения Станковича после «Зенита». Оптимальный тренер для «Спартака» — Талалаев или Шалимов»