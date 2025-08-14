Губерниев назвал финского хоккеиста лицемером

Финский хоккеист Теему Пулккинен показал себя лицемером, сказав о том, что сожалеет о своем решении остаться играть в КХЛ после начала СВО, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

Ранее Пулккинен принес извинения за свое решение остаться играть в России. В 2024 году финн покинул клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Ранее он выступал в лиге за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и минское «Динамо». В данный момент хоккеист является игроком финского «Киекко‑Вантаа».