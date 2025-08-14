Комментатор раскритиковал финансовую политику менеджмента клубов КХЛ

Скворцов о КХЛ: «Хотелось, чтобы клубы несли больше ответственности за руководство. Подписали пятилетний контракт на «буртильон» рублей – не расторгайте его за 15 копеек»
Роман Скворцов раскритиковал финансовую политику менеджмента клубов КХЛ.
– Чем можно объяснить нынешнее феноменальное межсезонье КХЛ? Есть ли логические объяснения всему происходящему?
– Самое простое объяснение – менеджеры клубов внимательно ознакомились с регламентом и стали искать способы сделать вверенные им коллективы лучше, не нарушая принятые правила.
Этот процесс, как противоборство щита и меча, обещает быть вечным, и лично я в этом ничего плохого не вижу. Хотелось бы только, чтобы клубы несли больше ответственности за действия своего, пусть иногда и бывшего, руководства.
Подписали пятилетний контракт на «буртильон» рублей – не расторгайте его за условные пятнадцать копеек, – сказал комментатор Роман Скворцов.
