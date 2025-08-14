Вратарь «Авангарда» рассказал, за какой футбольный клуб болеет

Никита Серебряков рассказал, что с детства болеет за «Челси».

Хоккеисты «Авангарда» проводят предсезонные сборы в Санкт‑Петербурге. 12 августа Серебряков посетил матч Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Рубином» (3:0). Во время матча вратарь пообщался с теннисистом Александром Бубликом.

– Какие эмоции испытали от посещения матча «Зенит» – «Рубин»?

– Все классно. Для нас клуб организовал это мероприятие, было интересно посмотреть футбол. Опять же, где‑то после тренировки смогли перестроиться, посмотреть, что не только мы работаем. Получилось познакомиться и пообщаться с Сашей Бубликом. Прикольно было.

– Следите ли вообще за футболом?

– За российским не особо. Только за знакомыми, которые играют.

– А за иностранным?

– За Английской премьер‑лигой – да. За «Челси» с детства болею, поэтому слежу за ними, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.