Вратарь «Авангарда» рассказал, за какой футбольный клуб болеет

Вратарь «Авангарда» Серебряков о футболе: «За российским не слежу особо, за АПЛ – да. За «Челси» с детства болею»
Никита Серебряков рассказал, что с детства болеет за «Челси».
Хоккеисты «Авангарда» проводят предсезонные сборы в Санкт‑Петербурге. 12 августа Серебряков посетил матч Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Рубином» (3:0). Во время матча вратарь пообщался с теннисистом Александром Бубликом.
– Какие эмоции испытали от посещения матча «Зенит» – «Рубин»?
– Все классно. Для нас клуб организовал это мероприятие, было интересно посмотреть футбол. Опять же, где‑то после тренировки смогли перестроиться, посмотреть, что не только мы работаем. Получилось познакомиться и пообщаться с Сашей Бубликом. Прикольно было.
– Следите ли вообще за футболом?
– За российским не особо. Только за знакомыми, которые играют.
– А за иностранным?
– За Английской премьер‑лигой – да. За «Челси» с детства болею, поэтому слежу за ними, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.
