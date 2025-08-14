Васильев назвал финского хоккеиста «гнилым человеком»

Васильев об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «На Западе либеральное гнилье, их ценности – предать, оболгать, сделать подлость. У русских другая мораль, основанная на Священном Писании»
Дмитрий Васильев назвал Теему Пулккинена «гнилым человеком».
Финский форвард, выступавший за минское и московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь», принес извинения через финские СМИ за игру в КХЛ.
«Заявление Пулккинена – это обычная западная мораль, если это можно назвать моралью. Это сущность западного обывателя, они лицемеры и лжецы, как и этот хоккеист. У них нет ничего святого, они не последовательны. Они отказываются от своих заявлений и решений в пользу конъюнктуры. Ведь этот финский хоккеист не выражал свое недовольство и сожаление, когда играл и жил в России. А как уехал, сразу заговорил. В России таких людей называют гнилыми. На Западе такое либеральное гнилье направо и налево, к сожалению. Их главные ценности – предать, оболгать, совершить подлость. Такие вещи не присущи русскому человеку. У нас другая мораль, основанная прежде всего на Священном Писании. Это и отличает нас от западного общества», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
