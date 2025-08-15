Джош Ливо подписал контракт с «Трактором»

Нападающий Джош Ливо подписал однолетний контракт с «Трактором», сообщает хоккейное агентство Titan Sport.

Напомним, Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.

Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024 и провёл за клуб 122 матча. В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ.