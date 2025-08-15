Стала известна зарплата нападающего Ливо в «Тракторе»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего Джоша Ливо в «Тракторе» составит 90 млн рублей, плюс прописана бонусная часть в размере 70 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона. Отметим, что данные бонусы не учитываются в потолке зарплат.

Напомним, сегодня, 15 августа стало известно, что Ливо подписал однолетнее соглашение с «Трактором».

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.