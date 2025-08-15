Гендиректор «Авангарда» прокомментировал конфликт с агентом Ткачева

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков ответил на вопрос о конфликте с агентом Владимира Ткачева Шуми Бабаевым.

«Никаких вопросов у меня к нему нет. Мы сотрудничаем — в команде играют его ребята, и мы счастливы,» - цитирует Чистякова «ВсеПроСпорт»

Конфликт начался с того, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше выдвинул руководству клуба жёсткий ультиматум - он продолжит работу с командой, только в том случае, если Ткачев покинет команду. Руководство «Авангарда» поддержало канадского специалиста, даже несмотря на то, что Ткачев был готов пойти на компромисс и ради продолжения карьеры в Омске согласиться на снижение зарплаты. В итоге игрок покинул клуб и в конце июля перешел в магнитогорский «Металлург». Шуми Бабаев раскритиковал отношение Ги Буше к форварду.

В Омске форвард согласно пятилетнему контракту, зарабатывал 120 млн рублей в год, и являлся самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом чемпионате 29-летний игрок получил травму и в итоге провел только 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 очков (1 гол и 4 передачи), в 13 играх плей-офф его статистика составила 10 очков (3+7).