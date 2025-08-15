Стало известно, какие варианты «Спартак» предлагает Голдобину

«Спартак» предлагает Голдобину переподписание контракта на длительный срок или обмен («Матч ТВ»)
«Спартак» хочет переподписать контракт с Голдобиным на длительный срок.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией, руководство клуба хочет переподписать соглашение с нападающим Николаем Голдобиным на более длительный срок. В противном случае команда рассматривает вариант с обменом игрока.
Контракт Голдобина со «Спартаком» действует до конца сезона-2025/26.
«Руководство «Спартака» продолжает вести агрессивную политику на трансферном рынке. В данный момент они предлагают стороне Николая Голдобина два варианта развития событий. Клуб настроен переподписать контракт с нападающим на более длительный срок, опасаясь того, что в качестве свободного агента хоккеист потребует солидного повышения в зарплате. В противном случае хоккеисту предлагают обмен в другой клуб, несмотря на желание Голдобина продолжить карьеру в составе «красно-белых», – заявил источник телеканала.
В прошлом сезоне форвард набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.
