Агент Шикина удивлен расторжению контракта с «Сочи»: «От руководства были сигналы, что он будет чуть ли не первым номером»
Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Дмитрия Шикина, заявил «Матч ТВ», что решение «Сочи» расторгнуть контракт с хоккеистом стало для него неожиданностью.
В четверг «Сочи» сообщил о расторжении контракта по инициативе клуба с Шикиным, который присоединился к команде в это межсезонье. Ранее южане расторгли контракт с Вячеславом Козловым, который ради работы главным тренером в «Сочи» покинул должность ассистента Алексея Кудашова в московском «Динамо».
— Мы вообще не были в курсе, что клуб расторгнет с ним контракт. Думали, да и от руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером команды будет, а по итогу такая ситуация. Для нас это стало неожиданным. Пока вариантов продолжения карьеры для Шикина нет, будем заниматься этим вопросом, — сказал Черных «Матч ТВ».
Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Тренер «Акрона» Тедеев: «Не всем удается становиться Дзюбой, а ему известно, что такое ментальность истинного победителя»
Тренер «Акрона» Тедеев: «Мне хочется видеть спокойствие в атакующих действиях команды. Часто нам не хватает последней передачи»
Футболист Рубенс: «Карпин — отличный специалист. «Динамо» может побороться за чемпионство, но сперва нужно улучшить игру»
Тренер «Акрона» Тедеев: «Не всем удается становиться Дзюбой, а ему известно, что такое ментальность истинного победителя»
Тренер «Акрона» Тедеев: «Мне хочется видеть спокойствие в атакующих действиях команды. Часто нам не хватает последней передачи»
Футболист Рубенс: «Карпин — отличный специалист. «Динамо» может побороться за чемпионство, но сперва нужно улучшить игру»