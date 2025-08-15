Агент Шикина удивлен расторжению контракта с «Сочи»

Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Дмитрия Шикина, заявил «Матч ТВ», что решение «Сочи» расторгнуть контракт с хоккеистом стало для него неожиданностью.

© ХК «Сочи»

В четверг «Сочи» сообщил о расторжении контракта по инициативе клуба с Шикиным, который присоединился к команде в это межсезонье. Ранее южане расторгли контракт с Вячеславом Козловым, который ради работы главным тренером в «Сочи» покинул должность ассистента Алексея Кудашова в московском «Динамо».

— Мы вообще не были в курсе, что клуб расторгнет с ним контракт. Думали, да и от руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером команды будет, а по итогу такая ситуация. Для нас это стало неожиданным. Пока вариантов продолжения карьеры для Шикина нет, будем заниматься этим вопросом, — сказал Черных «Матч ТВ».

