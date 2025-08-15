«Коламбус» подписал годовой контракт с защитником Дэймоном Хантом

«Коламбус Блю Джекетс» официально объявили о заключении контракта с 23-летним защитником Дэймоном Хантом. Соглашение носит двустороннее соглашение и рассчитано на один сезон.

Напомним, игрок обороны перешёл в «Коламбус» из «Миннесоты Уайлд» в результате обмена 30 ноября 2024 года. В сезоне-2024/2025 он сыграл за «Уайлд» один матч, не отметившись результативными действиями. За «Коламбус» в минувшем сезоне Хант не играл. Канадец провёл 48 матчей в АХЛ за фарм-клуб – «Кливленд Монстерз», набрав 14 (2+12) очков.

Хоккеист был выбран «Миннесотой» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 65-м номером.