Хоккеисты «Металлурга» выиграли второй матч на Кубке Минска

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли минское «Динамо» на предсезонном турнире Кубок Минска.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). У победителей дубль сделал Дмитрий Силантьев, одну шайбу забросил Никита Коротков. В составе «Динамо» гол забил Андрей Стась.

«Магнитка» выиграла второй матч из двух на турнире и набрала 4 очка. В воскресенье уральцы сыграют с «Адмиралом» (2), в этой встрече определится победитель Кубка Минска. «Динамо» (2) завершило выступление на турнире.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

Контрольные матчи. 2025

