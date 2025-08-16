«Шанхайские Драконы» объявили о подписании контракта со Спунером и еще четырьмя хоккеистами

Клуб КХЛ «Шанхайские Драконы» объявил о подписании контракта с нападающим Райаном Спунером.

© Пресс-служба ХК «Авангард»

В минувшем сезоне Спунер провел 67 матчей в составе омского «Авангарда», набрав 42 (10+32) очка. Ранее 33‑летний канадский форвард также выступал в КХЛ за «Автомобилист» и минское «Динамо».

Кроме того, «Драконы» заключили контракты с голкипером Андреем Кареевым, защитником Дэйлом Сомерби, а также нападающими Никитой Попугаевым и Ником Меркли.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.