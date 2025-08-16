Игорь Варицкий оценил приход очередных новичков в «Шанхай Дрэгонс»

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий оценил приход в клуб очередных новичков: вратаря Андрея Кареева, защитника Дойла Сомерби, а также нападающих Райана Спунера, Ника Меркли и Никиты Попугаева.

«Вратарскую линию мы усилили Андреем Кареевым, этот голкипер имеет опыт выступления не только в нашем чемпионате, но и в Европе. Подвижный вратарь с отличными рефлексами, не теряется под давлением, психологически устойчив. Дойл Сомерби габаритный защитник-домосед, любящий играть в обороне, в частности в меньшинстве. Самоотверженный, блокирует много бросков. Райан Спунер давно в КХЛ, его сильные стороны известны: катание, скорость, чтение игры, работа на команду. Умеет разгонять атаки и доставлять шайбу в чужую зону. Поможет нам и в равных составах, и в большинстве. У Никиты Попугаева, помимо внушительных габаритов, отличная техника и чувство гола. Он очень духовитый игрок, который поможет объединить коллектив. Что же касается Ника Меркли, это техничный праворукий хоккеист, обладающий скоростью и снайперскими качествами», — цитирует Варицкого пресс-служба «Шанхая».