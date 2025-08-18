СКА забрал лучшего бомбардира "Спартака" Голдобина с драфта отказов

Турбулентное межсезонье Континентальной хоккейной лиги обросло еще одной небанальной историей. Лучший бомбардир московского "Спартака" в двух последних сезонах Николай Голдобин перешел в санкт-петербургский СКА.

События развивались стремительно. 16 августа "Спартак" поместил 29-летнего нападающего на драфт отказов. Это означало, что в течение 48 часов любой клуб мог подать заявку на получение спортивных прав на хоккеиста.

Момент был выбран максимально неудобный для игрока: большинство топ-клубов уже закончили комплектацию составов. В качестве наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для Голдобина назывались казахстанский "Барыс", занявший последнее место в прошлой "регулярке", и китайский "Шанхай Дрэгонс". Отсюда делался вывод, что "Спартак" пытается оказать давление на Голдобина в переговорах по новому контракту.

По разным неофициальным версиям, "красно-белые" хотели продлить соглашение с Николаем, истекавшее 31 мая 2026 года. Игрок не согласился. В итоге, карьеру он продолжит в СКА, который и решил забрать форварда с драфта отказов.

"Руководство "Спартака" - вполне адекватные люди. Мы договорились с ними и получили то, что хотели", - приводит "Матч ТВ" слова агента хоккеиста Сергея Исакова.

Отметим, что в регулярном чемпионате сезона 2023/24 Голдобин набрал 78 (37 шайб + 41 передача) очков, установив бомбардирский рекорд "Спартака" в КХЛ. В минувшем сезоне у форварда было 55 (21+34) баллов в "регулярке" и 12 (3+9) очков в 12 матчах плей-офф.