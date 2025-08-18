Продление контракта с Капризовым — приоритет номер 1 «Миннесоты»
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о ситуации вокруг нового контракта российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова.
Текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. По этому контракту россиянин получит 9 млн долларов. Летом 2026 года Кирилл станет неограниченно свободным агентом.
«Продление контракта с Капризовым — приоритет номер 1», — приводит слова Герина пресс-служба НХЛ.
В сезоне-2024/25 28-летний Капризов провел 41 матч и набрал 56 (25+31) очков. Россиянин пропустил половину регулярного чемпионата из-за проблем со здоровьем.
Регулярный чемпионат-2024/25 «Миннесота» завершила на седьмом месте в Западной конференции, набрав 97 очков в 82 встречах. В плей-офф «дикари» дошли до первого раунда, где они в шести матчах уступили «Вегасу» (2-4). На счету Капризова 6 игр и 9 (5+4) очков.