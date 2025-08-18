Вратарь «Эдмонтона» сравнил эмоции от двух поражений в финалах Кубка Стэнли

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер заявил, что пережить второе поражение в финале было легче, чем первое. «Эдмонтон» проиграл две финальные серии Кубка Стэнли – оба раза «Флориде» (3-4 в 2024 году, 2-4 в 2025-м).

