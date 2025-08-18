Экс-вратарь ЦСКА рассказал, как Тихонов боролся с использованием телефона игроками

Бывший вратарь ЦСКА Максим Михайловский заявил, что легендарный тренер Виктор Тихонов строго ограничивал использование телефона игроками. Голкипер рассказал о последнем сезоне Тихонова в роли главного тренера ЦСКА в сезоне-2003/2004.

«Не думаю, что он как-то особенно изменился с возрастом. Виктор Васильевич по-прежнему оставался максимально требовательным. Конечно, возраст чувствовался, но, скорее, для тех, кто его давно знал. Всё же я с ним с 1988 года, и я видел изменения, но остальные это ощущали вряд ли. Тихонов боролся с телефонами. Он постоянно с ними боролся, ещё с советских времен. Тогда это был обычный телефон, который на базе один на всех, и звонить можно только в определённое время. В 2000-е годы Тихонов запрещал мобильные телефоны. Как только они распространились, так и запретил. Если в раздевалке замечал телефон, это был штраф», – цитирует Михайловского пресс-служба КХЛ.