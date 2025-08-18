ХК «Сочи» поместил защитника в список отказов

ХК «Сочи» поместил защитника Максима Федотова в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Федотов является уроженцем Саратова и воспитанником «Торпедо». Также в КХЛ он выступал за СКА. В сезоне-2024/2025 на счету Федотова 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 7 (2+5) набранных очков при отрицательном показателе полезности «-17». Всего в КХЛ 23-летний Федотов провёл 205 матчей, в которых набрал 57 очков — забросил 17 шайб и отдал 40 результативных передач при показателе полезности «0».

«Сочи» в прошедшем сезоне завершил регулярный чемпионат FONBET КХЛ на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 47 очками и не попал в плей-офф.