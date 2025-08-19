Нападающий СКА оценил потенциальную пользу от Голдобина

Форвард СКА Плотников: «Голдобин из года в год набирает много очков. Это серьезное усиление»
Нападающий СКА Сергей Плотников заявил «Матч ТВ», что форвард Николай Голдобин серьезно усилит состав петербургской команды.
КХЛ в понедельник объявила, что СКА забрал 29‑летнего Голдобина с драфта отказов, куда его ранее поместил московский «Спартак». Голдобин — лучший бомбардир «красно‑белых» в двух последних сезонах. Всего за столичную команду он провел 152 матча и набрал 154 очка (64 шайбы и 90 результативных передач).
— Какие цели ставите перед собой в новом сезоне?
— Цель всегда одна — быть лучше, чем в прошлом сезоне, набирать больше очков, больше помогать команде.
— На ваш взгляд, в СКА уже собрался боеспособный коллектив для победы в Кубке Гагарина?
— У нас хороший состав. Два иностранца подъедут к нам, как понял, Голдобин тоже едет. У нас полноценная, хорошая команда, которая может бороться за самые высокие места.
— Переход Голдобина — серьезное усиление?
— Хоккеист из года в год набирает много очков. Конечно, серьезное, — сказал Плотников «Матч ТВ».
В межсезонье СКА возглавил Игорь Ларионов.
Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Форвард СКА Плотников: «Голдобин из года в год набирает много очков. Это серьезное усиление»
Агент футболиста ЦСКА Глебова: «Наша с Кириллом цель, чтобы он в будущем перешел в хорошую европейскую лигу»
«Хоккеисты очень заряжены, у них появилась новая цель в жизни, к которой они готовы идти» — Исаков о пользе лагерей развития НХЛ
Форвард СКА Плотников: «Голдобин из года в год набирает много очков. Это серьезное усиление»
Агент футболиста ЦСКА Глебова: «Наша с Кириллом цель, чтобы он в будущем перешел в хорошую европейскую лигу»
«Хоккеисты очень заряжены, у них появилась новая цель в жизни, к которой они готовы идти» — Исаков о пользе лагерей развития НХЛ