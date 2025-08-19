Нападающий СКА оценил потенциальную пользу от Голдобина

Нападающий СКА Сергей Плотников заявил «Матч ТВ», что форвард Николай Голдобин серьезно усилит состав петербургской команды.

КХЛ в понедельник объявила, что СКА забрал 29‑летнего Голдобина с драфта отказов, куда его ранее поместил московский «Спартак». Голдобин — лучший бомбардир «красно‑белых» в двух последних сезонах. Всего за столичную команду он провел 152 матча и набрал 154 очка (64 шайбы и 90 результативных передач).

— Какие цели ставите перед собой в новом сезоне?

— Цель всегда одна — быть лучше, чем в прошлом сезоне, набирать больше очков, больше помогать команде.

— На ваш взгляд, в СКА уже собрался боеспособный коллектив для победы в Кубке Гагарина?

— У нас хороший состав. Два иностранца подъедут к нам, как понял, Голдобин тоже едет. У нас полноценная, хорошая команда, которая может бороться за самые высокие места.

— Переход Голдобина — серьезное усиление?

— Хоккеист из года в год набирает много очков. Конечно, серьезное, — сказал Плотников «Матч ТВ».

В межсезонье СКА возглавил Игорь Ларионов.

