«Шанхайские Драконы» объявили о подписании пяти игроков

Защитники Жереми Гроло, Владислав Валенцов и Уилл Райлли, а также форварды Паркер и Спенсер Фу заключили контракты с «Шанхайскими Драконами», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

© КХЛ

Соглашение с Гроло рассчитано на два года, с Валенцовым, Райлли и Фу — на один.

— Жереми Гроло — габаритный защитник с отличным катанием, очень жесткий, с плотным броском. Умело действует в меньшинстве. Его соотечественник Уилл Райлли также довольно крупный игрок обороны, хорошо катается. Праворукий, подключается в атаку, может сыграть во второй линии большинства. Еще один защитник — Владислав Валенцов — физически крепкий, габаритный, мобильный. Активно играет клюшкой, имеет высокий процент выигранных единоборств. Способен помочь в меньшинстве. В линии нападения братья Фу: Паркер — быстрый, цепкий крайний форвард, умеет играть в высоком темпе, в том числе в меньшинстве. Спенсер в прошлом сезоне показал себя настоящим бомбардиром, набрал 35 очков, забросил 17 шайб. Это физически сильный, атлетичный нападающий, выполняющий в том числе большой объем черновой работы. Командный игрок, сильно смотрится в неравных составах, может постоять за себя и за партнеров, — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий.

«Шанхайские Драконы» (прежнее название — «Куньлунь Ред Стар») проведут следующий сезон КХЛ на «СКА Арене» в Санкт‑Петербурге. Со временем клуб планирует переезд в Китай. Главным тренером команды был назначен канадец Жерар Галлан.

В прошлом сезоне Спенсер Фу в составе «Куньлуня» записал в актив 35 очков (17+18), Паркер Фу — 15 очков (6+9), Гроло выступал за шведский «Ферьестад», за который провел 47 матчей и отметился шестью голевыми передачами.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.