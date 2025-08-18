Вайсфельд о Ливо и «Салавате»: «Как можно подписывать игрока, имея миллиардные долги? Все идет от лиги – у нас то зарплаты снижают, то пятилетние контракты расторгают»
Леонид Вайсфельд оценил расторжение контракта Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым».
Ранее уфимцы сообщили об уходе лучшего снайпера, бомбардира и MVP регулярного чемпионата по обоюдному согласию сторон.
Сообщалось, что бюджет «Салавата» на предстоящий сезон сокращен из-за долгов клуба.
«Если лигу эта ситуация устраивает, значит все хорошо. Если между клубом и игроком была договоренность насчет того, что ему разрешили поздно приехать, это одно. Если нет – это другое. Как можно подписывать игрока, имея миллиардные долги? Это серьезная проблема. Подписанный контракт надо выполнять. А то у нас то снижают зарплаты, то пятилетние контракты расторгают. Все идет от лиги», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»
Плотников о повышении зарплаты в СКА: «Инициатива руководства, наверное. Не знаю, как еще объяснить»
Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»
Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»
Плотников о повышении зарплаты в СКА: «Инициатива руководства, наверное. Не знаю, как еще объяснить»
Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»