«Спартак» получит компенсацию за Голдобина

Журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что «Спартак» все-таки получит компенсацию за Голдобина.

«Как мне стало известно, клубы уже договорились о том, что в Москву отправятся нападающие Арсений Ильин и Григорий Кузьмин. При этом Кузьмин + Ильин это даже близко не та компенсация, которую москвичи изначально требовали за Голдобина», - пишет в своем телеграмм-канале «Ерыкаловщина» Дмитрий.

В понедельник КХЛ объявила, что СКА забирает Голдобина с драфта отказов, куда он был ранее помещен московским «Спартаком». В качестве компенсации петербурский клуб отправляет в Москву двух проспектов - 22-летнего Кузьмина, который начинал предсезонку в составе «СКА-ВМФ», и 17-летнего Ильина, который следующим летом должен выйти на драфт НХЛ.

В двух последних сезонах Голдобин стал лучшим бомбардиром «красно‑белых». Он провел 152 матча и набрал 154 очка по системе гол+пас (64+90). До этого выступал за магнитогорский «Металлург» и ЦСКА.

В прошлом сезоне чемпионата КХЛ петербургский клуб в Западной конференции в «регулярке» занял седьмое место, москвичи финишировали на третьей строчке.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.