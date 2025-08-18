Плотников прокомментировал переподписание контракта со СКА

Сергей Плотников подтвердил переподписание контракта со СКА.

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что по новому соглашению 35-летний форвард будет получать 55 млн рублей в год. Ранее зарплата Плотникова составляла 35 млн рублей за сезон.

– По поводу контрактов. В прессе писали, что вы переподписали контракт и у вас увеличена зарплата. Можете подтвердить?

– Да, могу.

– С чем это было связано?

– Инициатива руководства, наверное. Не знаю, как еще объяснить, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.