Плотников прокомментировал переподписание контракта со СКА

Плотников о повышении зарплаты в СКА: «Инициатива руководства, наверное. Не знаю, как еще объяснить»
Сергей Плотников подтвердил переподписание контракта со СКА.
Ранее сообщалось, что по новому соглашению 35-летний форвард будет получать 55 млн рублей в год. Ранее зарплата Плотникова составляла 35 млн рублей за сезон.
– По поводу контрактов. В прессе писали, что вы переподписали контракт и у вас увеличена зарплата. Можете подтвердить?
– Да, могу.
– С чем это было связано?
– Инициатива руководства, наверное. Не знаю, как еще объяснить, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.
