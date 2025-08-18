«Ак Барс» объявил об обмене 20-летнего защитника

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила об уходе защитника системы казанского клуба Геннадия Наумова. 20-летний игрок перешёл в ХК «Челны» в обмен на денежную компенсацию.

© Чемпионат.com

Прошлый сезон Наумов провёл в клубе Молодёжной хоккейной лиги «Ирбис» (фарм-клуб «Ак Барса»). На его счету 47 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых он забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач. набрав 11 очков. Также он сыграл пять встреч в Кубке Харламова, отметившись одним очком за результативность (голевая передача).

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону-2025/2026.