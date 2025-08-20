Россиянин вошел в число лучших проспектов «Виннипега»

Согласно данным аналитического издания Daily Faceoff, был опубликован рейтинг десяти наиболее перспективных игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». В этом перечне перспективных спортсменов российский нападающий Никита Чибриков занял шестую позицию.

© ХК «Виннипег Джетс»

Полный список десяти ведущих проспектов «Виннипег Джетс» выглядит следующим образом:

1. Брэйден Ягер, нападающий, 20 лет (команда «Манитоба Мус», Американская хоккейная лига – АХЛ).

2. Элиас Саломонссон, защитник, 20 лет (команда «Манитоба Мус», АХЛ).

3. Брэд Ламберт, нападающий, 21 год (команда «Манитоба Мус», АХЛ).

4. Колби Барлоу, нападающий, 20 лет (команда «Манитоба Мус», АХЛ).

5. Саша Бумединн, защитник, 18 лет (Бостонский университет, Национальная студенческая спортивная ассоциация – NCAA).

6. Никита Чибриков, нападающий, 22 года (команда «Манитоба Мус», АХЛ).

7. Альфонс Фрей, защитник, 19 лет (команда «Тимро», Шведская хоккейная лига – SHL).

8. Кирон Уолтон, нападающий, 19 лет (команда «Садбери Вулвз», Хоккейная лига Онтарио – OHL).

9. Кевин Хе, нападающий, 19 лет (команда «Ниагара Айсдогз», Хоккейная лига Онтарио – OHL).

10. Джейкоб Жюльен, нападающий, 20 лет (команда «Манитоба Мус», АХЛ).

Данный рейтинг формировался на основе строгих критериев отбора, направленных на идентификацию игроков с высоким потенциалом, еще не зарекомендовавших себя в полной мере на уровне НХЛ. В него включались хоккеисты, имеющие на своем счету не более 50 матчей, проведенных в регулярных сезонах НХЛ. Дополнительно, возрастные ограничения предусматривали исключение вратарей, чей возраст превышает 25 лет, а также полевых игроков (нападающих и защитников) старше 23 лет.

Чибриков является воспитанником систем «Динамо» и СКА. В составе армейцев он провел 20 матчей и отметился 2 (1+1) очками. Позже из петербургского клуба он был обменян в «Спартак», где на счету форварда 31 игра и 2 (1+1) очка.

В НХЛ российский нападающий провел 5 матчей и набрал 4 (3+1) очка. «Виннипег» выбрал игрока на драфте-2021 под общим 50-м пиком.