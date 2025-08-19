Защитник «Динамо» назвал причину рекорда Овечкина по голам в НХЛ

Шведский защитник московского «Динамо» Фредрик Классон поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.‎

‎«Его бросок — это причина, почему он является рекордсменом по голам в НХЛ. Выдающийся игрок», — приводит слова Классона ТАСС.

‎

‎В апреле 2025 года, в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в матче между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), Александр Овечкин установил новый рекорд лиги по количеству заброшенных шайб, достигнув отметки в 895 голов. Прежний рекорд принадлежал канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки (894 гола).

‎

‎На текущий момент 39-летний российский спортсмен имеет в своем активе 897 заброшенных шайб. За свою карьеру в НХЛ Овечкин провел 1491 игру, набрав 1623 (897+726) очка. По этому показателю он занимает 11-е место в истории лиги.

‎

‎Действующий контракт хоккеиста с клубом «Вашингтон Кэпиталз» рассчитан до окончания сезона 2025/26.