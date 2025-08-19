Тренер «Торпедо» оценил пользу лагерей развития НХЛ

Хоккеисты, которое возвращаются в КХЛ после поездки в лагеря развития НХЛ, получают дополнительную мотивацию, заявил в интервью «Матч ТВ» главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков.

© ХК «Торпедо»

В лагерях развития НХЛ работали защитники «Торпедо» Антон Силаев («Нью‑Джерси») и Богдан Конюшков («Монреаль»).

— В клубе много молодежи, которая не скрывает своего желания уехать в НХЛ. Общались с хоккеистами по этому поводу?

— Я могу привести в пример двух хоккеистов. Год назад Антон Силаев побывал в лагере развития «Нью‑Джерси», а сейчас Богдан Конюшков съездил в лагерь «Монреаля». Ребята оттуда совершенно другими приезжают. Они очень заряжены, у них появилась новая цель в жизни, к которой они готовы идти.

— Это не может вылиться в пренебрежительное отношение к игре в КХЛ?

— Наоборот, после этих поездок появляется желание ещё больше работать здесь. Ребята понимают, что для того, чтобы заиграть за океаном, нужно стать полноценным хоккеистом здесь, — сказал Исаков в интервью «Матч ТВ».

