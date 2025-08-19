Каменский поделился ожиданиями от работы Ларионова в СКА

Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»
Валерий Каменский верит, что Игорь Ларионов построит хорошую команду в СКА.
«Игорь – легендарный игрок, он выиграл все, что можно в хоккее. Уверен, Ларионов сможет создать сильную команду, если ему дадут время и возможности. СКА всегда был лидером чемпионата, посмотрим, что, будет дальше. Команда способна показывать отличную игру», – заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
