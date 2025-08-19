Сапего назвал отличие Ларионова от Ротенберга

Защитник СКА Сергей Сапего в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО высказался об изменениях в команде после прихода на пост главного тренера Игоря Ларионова.

Ларионов сменил в СКА Романа Ротенберга. В понедельник, 18 августа, армейцы в контрольном матче победил петербургское «Динамо» со счетом 5:2.

– Как оцените свое состояние на сегодняшний день?

– Да нормально чувствовал себя. Прекрасно. Рад вернуться снова в игру, – сказал Сапего.

– Как в целом проходит тренировочный процесс при Ларионове?

– Обычно проходят тренировки. Все интенсивные, хорошие. С каждым днем будем становится только лучше.

– Что скажите о Ларионове после нескольких недель работы с ним?

– У него очень много опыта, это сразу видно по тренировочному процессу, по тем подсказкам. Думаю, работа с ним много даст каждому хоккеисту. Будем стараться выполнять то, что он требует.

– Чем Ларионов отличается от других тренеров, с которыми вы работали раньше?

– Он больше требует двигать шайбу, двигать игру через передачи. Это стараемся делать и в тренировочном процессе, и в играх.

– Знаменитая «зеленая» диета Ларионова работает?

– Ну вы видите, первую игру выиграли. Значит, работает.

– Вообще тяжело переходить на такой вид питания?

– Я не скажу, что произошли кардинальные перемены в плане питания. Да, некоторые позиции были убраны. Но в целом все, что хоккеисту надо, осталось. Особая перестройка не нужна была.

– Какие у вас ожидания от сезона?

– Самые большие. Если мы не идем за кубком, то зачем мы вообще здесь? Мы двигаемся за кубком, другой цели у нас не может быть, – заключил Сапего.