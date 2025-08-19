Стало известно, где начнет сезон Карпухин

Карпухин начнет сезон в СКА. Обмен в «Спартак» не состоялся из-за высокой зарплаты защитника («Матч ТВ»)
Илья Карпухин начнет следующий сезон в СКА.
«Несмотря на все слухи о возможном обмене защитника, а также изначальное желание Игоря Ларионова избавиться от Карпухина, в СКА приняли решение начать новый сезон с защитником в обойме. Обмен в «Спартак», о котором много говорилось, не состоялся из‑за размера зарплаты хоккеиста, которая составляет 55 млн рублей за сезон и выходит за негласный потолок «Спартака» – 45 млн. Планируется, что защитник в ближайшее время присоединится к тренировкам с основным составом команды из Санкт‑Петербурга для подготовки к сезону», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
В прошлом сезоне Карпухин перешел в СКА из «Трактора». За новый клуб он провел 35 матчей с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 7».
