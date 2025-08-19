Хоккеисты минского «Динамо» обыграли ЦСКА в товарищеском матче

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским ЦСКА в товарищеском матче.

© ХК «Динамо» Минск

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе победителей точными бросками отметились Андрей Стась, Даниил Липский, Николас Мелош и Вадим Шипачев. У армейцев отличился Дмитрий Бучельников.

Обе команды примут участие в Кубке мэра Москвы, который пройдет 28–31 августа.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

Прямые трансляции матчей смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.