Президент «Детройта» объяснил решение вывести из обращения номер Федорова

Президент «Детройт Ред Уингз» Крис Илич прокомментировал решение вывести из обращения в клубе игровой номер Сергея Фёдорова. Торжественная церемония выведения 91-ого номера россиянина пройдёт перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примут «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».

© NHL.com