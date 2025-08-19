Президент «Детройта» объяснил решение вывести из обращения игровой номер Сергея Фёдорова

Чемпионат.comиещё 8

Президент «Детройт Ред Уингз» Крис Илич прокомментировал решение вывести из обращения в клубе игровой номер Сергея Фёдорова. Торжественная церемония выведения 91-ого номера россиянина пройдёт перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примут «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».

Президент «Детройта» объяснил решение вывести из обращения номер Федорова
© NHL.com

«Для нас большая честь прославлять Сергея Фёдорова и поднять его номер 91 на законное место под сводами арены «Литл-Сезарс» среди величайших игроков всех времён, носивших «Крылатое колесо» на груди. Его исключительное мастерство, неустанный энтузиазм и непреходящее влияние, сыгравшее ключевую роль в трёхкратном завоевании Кубка Стэнли в «Детройте», делают его идеальным воплощением качеств, достойных этой самой престижной награды нашей франшизы. Мои родители, Майк и Мэриан Илич, испытывали особое почтение к Сергею как к одному из самых динамичных и харизматичных игроков своей эпохи, оказавшему огромное влияние на нашу организацию. Все мы в «Детройт Ред Уингз» с нетерпением ждём встречи с Сергеем и его семьёй в январе, чтобы почтить память его замечательной карьеры», — цитирует Илича пресс-служба клуба.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости