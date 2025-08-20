Губерниев оценил шансы Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры

Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»
Дмитрий Губерниев считает, что номер Александра Овечкина выведут из обращения.
Вчера стало известно, что «Детройт» выведет 91-й номер, под которым играл Сергей Федоров.
– Пошли разговоры о том, кто из российских хоккеистов следующим удостоится выведения номера из обращения. Как считаете, это может быть Овечкин?
– В любом случае, для Александра это дело не за горами, когда увековечат его номер. Далеко ходить не надо.
– Может Александр стать первым хоккеистом в истории, которого введут в Зал хоккейной славы до завершения карьеры игрока?
– Конечно, да. Овечкин – суперзвезда, будем ему всячески этого желать, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
FIVB о вьетнамских волейболистках, проваливших гендерный тест: «Дело передано в дисциплинарную комиссию для дальнейшей оценки»
Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»
Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»
FIVB о вьетнамских волейболистках, проваливших гендерный тест: «Дело передано в дисциплинарную комиссию для дальнейшей оценки»
Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»
Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»