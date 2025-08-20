Канадский игрок КХЛ объяснил, почему избил российского вратаря

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо назвал причину драки с российским вратарем «Сочи» Михаилом Бердиным в период выступления за «Куньлунь». Его слова приводит «Чемпионат».

«Новый опыт для меня. Но думаю, это часть игры, драка в том матче вытекала из логики встречи. Если моим партнерам нужна помощь — не постесняюсь и не отступлю. Уверен, что ребята и болельщики оценят мою вовлеченность», — заявил Броссо.

Регулярный сезон нового сезона КХЛ начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между командами «Локомотив» и «Трактор». Чемпионский титул защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив» из Ярославля. Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.