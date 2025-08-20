Канадский нападающий «Динамо» восхитился Иваном Демидовым

‎Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо поделился мнением об игре российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. ‎

‎«Он невероятный хоккеист. Да, Иван молод, но уверен, справится с давлением и добьётся успеха. Смотрел несколько матчей с его участием в конце прошлого сезона. Он очень умный и обученный игрок с великолепным катанием», — приводит слова Броссо «Чемпионат».

‎Демидов присоединился к «Монреалю» по ходу сезона-2024/25. В «регулярке» нападающий провел 2 встречи и набрал 2 (1+1) очка. В плей-офф на счету игрока 5 игр и 2 (0+2) очка.

‎Хоккеист был выбран своим клубом под общим пятым пиком на драфте НХЛ-2024/25.

‎Ранее 60% генеральных менеджеров лиги в опросе The Athletic проголосовали, что Демидов имеет лучший шанс стать новичком сезона-2025/26.

‎«Канадиенс» финишировали восьмыми в Восточной конференции, набрав 91 очко в 82 встречах. В плей-офф команда дошла до первого раунда, где в 5 матчах проиграла «Вашингтон Кэпиталз» (1-4).